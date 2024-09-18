Около 95 километров теплосетей опрессовали в Лобне к отопительному сезону

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативное совещание с руководителями подведомственных организаций. Участники собрания рассмотрели вопросы подготовки к отопительному сезону, транспортное сообщение в округе и благоустройство.

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 480 многоквартирных домов из 542. Все 17 котельных привели в порядок и опрессовали 95 километров сетей.

Помимо этого, глава Лобни Анна Кротова обсудила планы на следующую неделю и подробно остановилась на повестке совещания Правительства региона под руководством губернатора Андрея Воробьева. На нем обсудили работу общественного транспорта.

«Доложила, что в нашем округе работают два перевозчика: „Мострансавто“ — 75 автобусов разного класса и порядка 30 транспортных средств у „Северного тракта“. Еженедельное выполнение рейсов по всем маршрутам составляет более 95%, основной причиной срыва графика являются дорожные заторы. За неделю нашим общественным транспортном пользуются свыше 105 тысяч пассажиров. С начала года в Лобню поступили более 20 новых автобусов, что значительно улучшило транспортное обслуживание населения», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кротова.

На совещании обсудили содержание общественных территорий и благоустройства, а также подвели итоги прошедшего Дня города.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».