Около 900 выставок проведут в библиотеках Подмосковья в 2025 году

Художественные выставки местных авторов и мастеров из других регионов России регулярно проводятся в библиотеках В этом году читальни проведут еще около 900 таких мероприятий, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Королеве готовят к открытию выставку «Чердак художника». Это визуальная история о поисках и экспериментах автора, который творит под псевдонимом Radish.

Картины художника Сергея Чертова представят на выставке «Пейзажная лирика» в библиотеке Мытищ. А в арт-галерее Центральной библиотеки Ивантеевки заработает экспозиция с работами фотоклуба «Пушкино».

Дмитровская центральная библиотека приглашает на выставку работ Сергея Монахова «Аэрография».

С работами живописцев, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства и фотохудожников можно ознакомиться и в других библиотеках Подмосковья. Мероприятия будут проходить в течение всего года.