Около 900 контейнерных площадок Подмосковья модернизируют к июлю

Второй этап модернизации контейнерных площадок начинается в Подмосковье. До лета в регионе планируют улучшить около 900 пунктов сбора мусора.

Программу реализуют под контролем регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. По ней к июлю в регионе преобразятся около 900 площадок в 45 округах. Их оборудуют металлическими стенами и крышей, дополнительными баками и бункерами для крупногабаритного мусора.

По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, особое внимание уделят самым загруженным пунктам приема отходов.

«Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал он.

Третий этап программы реализуют осенью. В его рамках обновят еще 700 объектов.