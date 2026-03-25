Около 900 дорожных ям устранили в Истре в марте

С начала марта дорожные службы демонстрируют высокие темпы работы. За этот период на территории муниципалитета выявили 1277 ям, из которых 891 уже ликвидированы.

Наибольший объем работ выполнен в Бужаровском, Новопетровско-Ядроминском, Букаревском, Ивановском, Кострово-Онуфриевском территориальных отделах, а также в Истре и Дедовске.

Для содержания муниципальных дорог задействовано более 20 тракторов, десять поливомоечных машин, десять погрузчиков и девять самосвалов. Основной объем работ планируется завершить до 1 мая.

Специалисты активно занимаются ликвидацией аварийности на дорогах: ямочный ремонт — важнейший элемент поддержания городской инфраструктуры, обеспечивающий безопасное передвижение автотранспорта и пешеходов.

Мониторинг состояния дорожного покрытия и обработка заявок от жителей ведутся ежедневно.