Около 90 тысяч старых шин собрали для переработки в Истре за сентябрь

В прошлом месяце на перерабатывающий завод в Дмитрове из Истры вывезли 90 тысяч старых покрышек. Всего в муниципальном округе организовали 21 пункт приема.

Отметим, что складирование шин вне специализированных мест их сбора является нарушением и может повлечь за собой получение штрафа. Для физических лиц это от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей и для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 50 тысяч рублей.

Лучше утилизировать старые шины на специальных перерабатывающих предприятиях. Адреса пунктов приема опубликовали здесь.

Отметим, что переработка не только помогает сберечь среду, но и дает старым покрышкам новую жизнь. Из них получается резиновая крошка для спортивных и игровых площадок, сырье для дорожного покрытия, материалы для звукоизоляции помещений, а также компоненты для изготовления новых продуктов.