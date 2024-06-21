Около 90% предпринимателей Подмосковья внедрили в работу цифровые сервисы

Фото: Unsplash

Правительство будет продолжать работу над увеличением количества малых и средних предприятий, а также уменьшением административной нагрузки на бизнес. Об этом в ходе заседания правительства России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предприниматели из Подмосковья, участвующие в опросах, проводимых бизнес-омбудсменом Московской области, считают, что цифровизация и профилактические меры в сфере контроля и надзора полезны для развития делового сообщества.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев отмечает, что в регионе предпринимается много действий для создания благоприятной среды для бизнеса и привлечения большего числа людей, желающих попробовать себя в качестве предпринимателей. Сюда относятся меры поддержки, льготы и удобные цифровые сервисы.

«Исследования по итогам 2023 года показали, что 90% подмосковных предпринимателей используют цифровые сервисы в своей повседневной работе и отмечают их удобство. Подавляющее большинство (85,8%) считают, что онлайн-инструменты значительно сокращают сроки рассмотрения документов», — подчеркнул Головнев.

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Головнев указал, что положительное мнение предпринимателей об уровне развития цифровизации в области контроля и надзора за год увеличилось более, чем в четыре раза.

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