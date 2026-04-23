Около 90 оконных блоков в подъездах домов заменят в Дзержинском в 2026 году

Работы в местах общего пользования многоквартирных домов продолжаются. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду новые стеклопакеты установят в 11 зданиях.

Сейчас специалисты работают в 19 подъездах. Старые рамы они демонтируют, а на их место устанавливают современные стеклопакеты.

По словам представителя подрядной организации Евгении Петрашкевич, все делают в течение одного дня, чтобы помещения не охлаждались и соблюдались меры безопасности. После того как монтажная пена высохнет, строители зашпаклюют, отштукатурят и покрасят оконные откосы.

На данный момент окна уже заменили в подъездах на улицах Дзержинской, Спортивной, Лермонтова и Томилинской. Следующий на очереди — дом на улице Академика Жукова. Полностью завершить обновление оконных блоков в местах общего пользования планируют к 31 июля.