Правоохранительные органы провели очередной рейд на территории бывшего колхоза имени Кирова в Балашихе. В операции приняли участие сотрудники управления территориальной безопасности администрации округа, военного следственного отдела следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, органы безопасности, МВД России и народная дружина города.

В ходе проверки заброшенных складских помещений колхоза было выявлено около 90 иностранных граждан, находящихся на территории России незаконно. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На иностранцев были составлены протоколы по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от семи до 10 тысяч рублей, а также возможное административное выдворение за пределы Российской Федерации.

С 1 января текущего года вступил в силу указ «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». На официальном сайте МВД России функционирует модуль «Реестр контролируемых лиц», который содержит полную информацию о всех иностранных гражданах, нарушивших установленные правила пребывания.

Такой рейд является частью общей стратегии властей по борьбе с нелегальной миграцией и обеспечению безопасности на территории страны. Правоохранительные органы продолжают активно выявлять и пресекать нарушения миграционного законодательства, подчеркивая важность соблюдения правил пребывания для иностранных граждан.