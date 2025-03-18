Около 90 километров дорог отремонтируют в Коломне и Озерах

В городском округе планируют привести в порядок 85 километров региональных и муниципальных дорог. Это один из самых больших планов дорожного ремонта среди муниципалитетов Подмосковья.

Заместитель главы Коломны Денис Лубяной рассказал, что на муниципальной сети в 2025 году капитально отремонтируют дорогу в деревне Воловичи. Текущий ремонт проведут в Коломне на улицах Малышева, Левшина, Известковая, Заводская, Паровозная и многих других. Продолжится ремонт дорог в микрорайоне Подлипки. Кроме того, к 100-летию Озер в городе приведут в порядок улицы Железнодорожную и Сидоренко.

В списке региональных дорог, которые включены в план ремонта, — 17 участков общей протяженностью 60 километров. Среди них трасса Коломна — Озеры, дороги Коломна — Малино, Пески — Елино, Черкизово — Пески — Рождественка, а также площадь Коммунистическая, улица Калинина в Озерах и другие.

При благоприятных погодных условиях подрядчики начнут работы в апреле, а завершат ремонт дорог в сентябре.