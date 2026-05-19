Около 90 домов капитально отремонтируют в Красногорске в 2026 году
Программа капитального ремонта многоквартирных домов активно реализуется в городском округе. Близятся к завершению работы в доме № 7 на Октябрьской улице.
Чтобы улучшить условия для жизни, в здании заменили стропильную систему и утеплили технический этаж. Вскоре начнутся работы по установке водосточных систем, а также облицовка фасада.
Объект посетил депутат окружного совета, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Артур Бадретдинов. «Ремонт начали еще в апреле. Казалось бы, не так много времени прошло, но подрядчик достаточно сильный и оперативно проводит работы. Вообще в целом у нас очень хорошо реализуется программа по капитальному ремонту», — отметил депутат.
Как рассказал Артур Бадретдинов, в этом году в округе будут отремонтированы почти 90 домов и около 300 объектов. Улучшат внутренние инженерные сети, заменят лифтовое оборудование.
«Работы проводятся и в рамках исполнения Народной программы. Это те наказы избирателей, которые собирались в 2021 году. Можно сказать, что порядка 98% наказов на сегодняшний день исполнено. Уже начинается новая программа сбора наказов. И сейчас, в преддверии выборов 2026 года, вместе с кандидатами депутаты, члены и сторонники партии будут собирать предложения», — рассказал Артур Бадретдинов.
Муниципальные власти находятся в постоянном контакте с жителями, чтобы понимать, какие объекты нуждаются в благоустройстве и что требуется людям для комфортной жизни в городе и округе. Ремонтные работы в доме № 7 планируют закончить к концу мая