Около 90 домов капитально отремонтируют в Красногорске в 2026 году

Программа капитального ремонта многоквартирных домов активно реализуется в городском округе. Близятся к завершению работы в доме № 7 на Октябрьской улице.

Чтобы улучшить условия для жизни, в здании заменили стропильную систему и утеплили технический этаж. Вскоре начнутся работы по установке водосточных систем, а также облицовка фасада.

Объект посетил депутат окружного совета, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Артур Бадретдинов. «Ремонт начали еще в апреле. Казалось бы, не так много времени прошло, но подрядчик достаточно сильный и оперативно проводит работы. Вообще в целом у нас очень хорошо реализуется программа по капитальному ремонту», — отметил депутат.

Как рассказал Артур Бадретдинов, в этом году в округе будут отремонтированы почти 90 домов и около 300 объектов. Улучшат внутренние инженерные сети, заменят лифтовое оборудование.