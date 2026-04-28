Около 90 домов газифицировали по льготной программе в Серпухове

В Серпухове насчитывается 144 населенных пункта. В 75 из них продолжается догазификация, еще 20 вошли в губернаторскую программу до 2035 года. Всего по льготной программе подали 135 заявок.

Газопроводы построили в пяти деревнях: Еськино, Волохово, Большая Городня, Калугино и Калиновские Выселки. Пуск газа намечен на 2027 год, после подключения магистралей. Работы продолжаются в Шепилове, Костине и Иванькове. Также ведется газификация двух садоводческих товариществ.

С 4 по 9 мая в округе запланировали праздничную программу ко Дню Победы: театрализованные постановки, полевые кухни, концерты и патриотические акции. 9 мая основные площадки развернут в парках Серпухова, Протвино и Пущино. Ветеранов, детей войны, тружеников тыла, блокадников и семьи участников боевых действий поздравят адресно. Из-за отмены шествия «Бессмертный полк» акцент сделают на акции «Окна Победы». Все службы переведут на усиленный режим.

В округе реализуют 45 инвестиционных проектов, которые создадут более 2,8 тысячи рабочих мест. Основные направления — фармацевтика, биотехнологии и промышленность. В этом году ключевыми проектами стали центр обработки данных и кампус Т-Банка, третий этап расширения «Маревен Фуд», запуск второй очереди индустриального парка «Пущино», расширение «Веда» и запуск второго этапа «Новых Технологий».

В 2025 году реализовали 19 инициатив: модернизировали теплоснабжение, завершили второй этап «Маревен Фуд» и «Завода ТЕХНО», запустили «Турбокомплект», построили технопарк Института инженерной физики, локализовали выпуск инсулинов и препаратов «Семавик», «Седжаро» в рамках импортозамещения.

На этой неделе в Серпуховском историко-художественном музее откроют две выставки: 28 апреля — «Я посредине мира», 1 мая — «Май для Майи». А 29 апреля в 17:00 в школе № 9 проведут встречу в формате выездной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.