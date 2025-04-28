Около 9 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в соццентрах с января

Свыше 30 учреждений социального обслуживания в Подмосковье оказывают комплексную помощь инвалидам и пенсионерам. Центры оснащены современным оборудованием, в них предоставляют индивидуальные программы реабилитации. С начала года там получили помощь около девяти тысяч человек.

В социальных центрах жителям предоставляют восстановительные процедуры, психологическую поддержку, а также помощь в адаптации и развитии социальных навыков.

«В наших центрах мы делаем акцент на индивидуальном подходе к каждому. У каждого, кто к нам обращается, свои потребности и особенности, поэтому наши специалисты работают в тесном контакте, чтобы разработать наиболее эффективные методы реабилитации», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Центры оснащены передовой техникой, в них регулярно обновляют оборудование и мебель, а специалистам предлагают меры поддержки.

Стандартный курс реабилитации рассчитан на 21 день и включает различные направления: от физической терапии до психологической поддержки. В центрах регулярно проводят мастер-классы, тренинги и культурные мероприятия, помогающие восстановить здоровье и социальные связи.

Записаться на реабилитацию можно через региональный портал госуслуг.