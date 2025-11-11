Около 9 тысяч рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с января

В этом году на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья провели около девяти тысяч рейдов, направленных на соблюдение правил безопасности. Это на три тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

В региональном Минтрансе отметили, что рейды остаются действенной мерой по снижению травматизма на железной дороге. Их проводят с участием сотрудников министерства, администраций городских округов, транспортной полиции и Народной дружины.

«В октябре совместно с коллегами возобновили проведение данных мероприятий еще и в вечерние время — уже прошло более 300 таких рейдов. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — казал глава Минтранса Марат Сибатулин.

Для повышения безопасности пассажиров в Подмосковье также строят новые пешеходные переходы, устанавливают ограждения и информационные стенды. Кроме того, на платформах работают камеры, выявляющие нарушения правил перехода через пути.

Всего с начала года на железной дороге погибли 164 человека, из них 76 переходили пути в неположенных местах. Пассажиров призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности.