Около 9 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья в ноябре

С начала ноября в Московской области устранено около 8,9 тысячи дефектов покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«На муниципальных дорогах отремонтировали более пяти тысяч ям, а на региональных дорогах специалисты Мосавтодора устранили порядка 3,8 тысячи дефектов», — пояснили в ведомстве.
Ямочный ремонт проводится ежедневно, специалисты регулярно обследуют дороги, устраняя около двух тысяч дефектов в неделю. В зимний период используется холодная смесь или литой асфальтобетон. Все работы фиксируют в системе СКПДИ, включая геометки и фотоотчеты, что позволяет контролировать ход и качество ремонта.
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