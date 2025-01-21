Около 9 километров теплосетей реконструируют в Видном в 2025 году

Модернизация тепловых сетей в Ленинском округе продолжится в 2025 году. Запланирован ремонт 17 участков протяженностью около 9 километров.

Помимо этого, в округе реконструируют три центральных тепловых пункта и котельную в Суханове.

«На этот год мы запланировали модернизацию объектов с высоким процентом износа — это котельная в Суханове 1961 года постройки и центральные тепловые пункты в Измайлове, Новодрожжине и на Петровском проезде в Видном. В совокупности они снабжают теплом 56 многоквартирных жилых домов и свыше 20 социальных объектов. И по поводу сбоев в их работе неоднократно поступали обращения жителей», — уточнил глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Подрядчики реконструируют 17 точек трубопровода различного диаметра, в том числе магистральных, построят участок в 6-м микрорайоне Видного с целью закольцовки теплосети. Работы пройдут в поселках Развилка, Горки Ленинские и в центральной части Видного: на улицах Школьная, Советская, Центральная, Лесная, на проспекте Ленинского Комсомола, в Клубном переулке возле Центрального парка. Замене подлежат трубы диаметром от 200 до 400 миллиметров.

На котельной мощностью 4,8 гкал/ч в Суханове реконструируют здание, заменят котлы, теплообменники горячей воды, насосные и электрические установки, систему химводоподготовки и дымовые трубы.

В пресс-служба напомнили, что в 2024 году заменили магистральный трубопровод на четырех участках в Видном протяженностью около двух километров.