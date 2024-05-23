Около 9 километров теплосетей отремонтируют в Одинцове в 2024 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе отремонтируют 12 участков теплосетей протяженностью почти девять километров. Программа включает в себя два этапа, большая часть работ пройдет до начала отопительного сезона.

Проблемным участкам теплосетей уделят особое внимание. Так, ремонтные работы запланировали в Гарь-Покровском, Покровском Городке, Шарапово, Летнем Отдыхе, Новошихово, санатории «Поречье» и Больших Вяземах. Также заменят аварийный котел в Новошихово, а в санатории «Поречье» построят новую блочно-модульную котельную.

«Работа важная, нужная, связанная напрямую с системой жизнеобеспечения наших населенных пунктов. Сроки жесткие, завершить модернизацию нужно вовремя. Для этого будем контролировать своевременное заключение контрактов и прохождение экспертиз, а также действия подрядчиков», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Всего на модернизацию теплосетей в Одинцовском округе направят более 576 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».