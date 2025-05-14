Около 85 км дорожного полотна отремонтируют в Коломне в 2025 году

Ремонтные работы на дорогах муниципалитета стартовали в середине апреля. Спустя месяц подрядные организации уже полностью обновили покрытие на нескольких участках.

В Коломне завершили ремонт на улице 3-го Интернационала на участке от Коломенской улицы до улицы Толстикова. В Озерах уложили новый асфальт на площади Коммунистической, улицах Сидоренко и Калинина.

Специалисты ведут работы на участках автодорог М-5 «Урал», «Пески — Елино — Цемгигант» и на дороге в деревне Щепотьево. Дорожные службы Коломны обновляют асфальтовое покрытие на улицах Майской, Малышева, Дзержинского, на Проезде 29. В Озерах приводят в порядок участок на Железнодорожной улице.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев рассказал, что в этом году предстоит привести в порядок 85 километров дорог. «В этом году наш округ лидирует по объему дорожного ремонта в Подмосковье. Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, важно, чтобы в каждом муниципалитете жители были в курсе, какие дороги и в какой срок будут обновлены», — отметил Александр Гречищев.