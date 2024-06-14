Около 85 дорог в Подмосковье капитально отремонтируют этим летом

Фото: Минтранс Подмосковья

Около 84 муниципальных дорог Подмосковья капитально отремонтируют этим летом. Специалисты полностью восстановят земляное полотно, заменят покрытие — с грунтового на асфальтовое, а также расширят проезжую часть.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, общая протяженность дорог муниципальной сети составляет около 50 километров.

«Сейчас работы продолжаются на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щелкове, а в Коломне капитальный ремонт уже завершен», — рассказал Гержик.

В ведомстве добавили, что больше всего дорог отремонтируют в Кашире — 22, Егорьевске — 11, в Ступине и Серпухове — по 9 дорог.

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