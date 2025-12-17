Около 840 км дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту с начала года

В 2025 году в Подмосковье привели в порядок более 220 участков дорог и проложили свыше 30 километров новых тротуаров, которые ведут к школам, больницам, паркам и спортивным объектам. Работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Особое внимание уделили безопасности детей. К началу учебного года специалисты отремонтировали более 130 подъездов к учебным заведениям и уложили шесть новых тротуаров. Так, обновленная Владимирская улица в Егорьевске теперь обеспечивает удобный проезд сразу к трем учебным заведениям. Новые пешеходные дорожки появились возле школ в Лосино-Петровском, Куровском, деревне Крупино, поселке Рылеево и деревне Ермолино.

"В ходе ремонтного сезона 70% от общего объема ремонта и 50% плана строительства тротуаров по нацпроекту пришлись на дороги у социально значимых объектов и мест притяжения жителей и гостей Подмосковья", – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

Также в нормативное состояние более 90 участков около больниц и поликлиник и построили девять тротуаров к медицинским учреждениям.

Это, в частности, улица Октябрьская в Талдоме, ведущая к центральной районной больнице, и новый тротуар на Звенигородском шоссе в Голицыне.

«Мы с семьей любим путешествовать по Подмосковью, поэтому всегда видим позитивные изменения — приятно ездить по ровным дорогам, видно, что за ними следят. Последний раз ездили в Большие Вяземы в усадьбу Пушкина — остались только приятные впечатления, не только от места, но и от пути к нему», — поделилась впечатлениями жительница региона Евгения.

Кроме того, в регионе обновили более 100 участков дорог и построили 16 тротуаров к популярным местам отдыха, таким как Дмитровский кремль, усадьба Дубровицы в Подольске и Дача Мамонтовых в Пушкино.

Не забыли и о спортивных объектах: специалисты отремонтировали подъезды к стадионам и спорткомплексам в Королеве, Коломне, Наро-Фоминске и других городах.

Всего за год в рамках национального проекта в Подмосковье отремонтировали около 840 километров дорог и построили свыше 60 километров тротуаров.