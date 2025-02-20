Около 840 километров дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту в 2025 году

Форум в перспективах развития дорожной отрасти до 2035 года прошел в Подмосковье 15 и 16 февраля. На нем наметили основные направления работу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Мероприятие прошло на базе СберУниверситета. На нем обсудили главные направления работы в дорожной отрасли: снижение смертности в ДТП, повышение безопасности, строительство новых объектов и многие другие.

Как подчеркнули в Минтрансе Подмосковья, регион поставил задачу увеличить долю дорог опорной сети до 92,5% к 2030 году.

«Также необходимо снизить количество погибших в ДТП — не более 1,3 человека на 10 000 транспортных средств. Ежегодно в Подмосковье мы реализуем комплекс мероприятий, направленный как на улучшение качества покрытия дорог, так и на повышение безопасности движения», — рассказали в ведомстве.

В этом году по нацпроекту отремонтируют около 840 километров региональных дорог. Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Кроме того, в Московской области установят 60 километров ограждений, а также новые знаки, светофоры и многое другое.

«Завершившийся национальный проект „Безопасные качественные дороги“ стал самым узнаваемым и самым поддерживаемым проектом у населения нашей страны. И очень хотелось бы, чтобы этот тренд на протяжении следующих шести лет продолжался», — сказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в приоритете — приведение в порядок дорог, в первую очередь тех, где движение особо интенсивное. Новые объекты будут возводить с привлечением инвесторов и при помощи механизма софинансирования.

Реализация нацпроекта позволит создать безопасную и качественную инфраструктуру выйти на новый технологический уровень, отметили в ведомстве.