Около 83 тысяч подростков из Подмосковья получили паспорта в МФЦ с января

Около 83 тысяч 14-летних подростков из Подмосковья получили паспорта в МФЦ с начала года. Подать заявление на оформление документа юноши и девушки могут самостоятельно, сообщили в Мингосуправления региона.

Как рассказала директор МФЦ Подмосковья Галина Варганова, молодые люди могут подать заявление на получение паспорта самостоятельно. Это нужно сделать в течение 90 дней после достижения 14-летия.

«Отмечу, что МФЦ Московской области принимает активное участие в акции „Я — гражданин России“. В ее рамках в этом году более чем шести тысячам человек главный документ, удостоверяющий личность, вручили в торжественной обстановке», — добавила она.

Для подачи заявления нужно взять с собой свидетельство о рождении, а также документ, подтверждающей гражданство и две фотографии. В отделении МФЦ также можно оплатить госпошлину в размере 300 рублей.