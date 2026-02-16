Около 800 книг для детей из ЛДНР собрали в Ленинском округе

В Центральной библиотеке Ленинского округа завершилась акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. Участниками стали более 370 читателей, которые собрали около 800 изданий для детей и подростков.

Акция проходит в России с 2016 года. Как отметила и. о. директора Централизованной библиотечной системы округа Елена Рогозянская, для библиотеки это значимый социальный проект, объединяющий жителей вокруг идеи просвещения и поддержки. «Люди активно участвуют в акции, приходя целыми семьями и классами. Мы воспринимаем акцию как настоящее рукопожатие между людьми и территориями, как вклад в формирование культуры чтения и ответственного отношения к будущему поколению», — сказала она.

Собранную литературу направят в детские сады, школы, библиотеки и дома-интернаты на присоединенных территориях. В основном это детские и подростковые книги, включая сказки и произведения из школьной программы.

Доставку изданий организуют при содействии благотворительного фонда «ЗОВ ФЕНИКСА» и его директора по развитию Ольги Хрисаненковой.