Около 80 жителей Балашихи прошли онкоскрининг

Профилактическое мероприятие в Центре амбулаторной онкологической помощи, где жители смогли пройти комплексное обследование для раннего выявления злокачественных новообразований, состоялось в Балашихе. Специалисты использовали ультразвуковое исследование, компьютерную томографию, рентген, дерматоскопию и другие диагностические методы.

За время проведения Дня открытых дверей врачи Центра провели 78 консультаций, сообщили заведующая учреждением Марина Венедиктова. 19 женщин прошли маммографию, 31 человек — ультразвуковое исследование, а 26 мужчин сдали анализ на простатический специфический антиген.

«Мы стремимся сделать диагностику доступной и своевременной, чтобы повысить шансы на успешное лечение», — отметила Марина Венедиктова.

Мероприятия такого рода способствуют выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз и качество жизни пациентов. Центр амбулаторной онкологической помощи работает в поликлинике № 4 по адресу: микрорайон Гагарина, дом 15а.