Около 80 подъездов отремонтируют в Дмитровском округе в 2024 году

В Дмитровском городском округе продолжается работа по благоустройству подъездов. В текущем году планируется привести в порядок 80 парадных.

На днях завершился ремонт подъезда в доме № 23 на улице Космонавтов в Дмитрове. Теперь в нем стало светло, тепло и чисто. Подрядчикам осталось совсем немного, чтобы сдать объект.

«На сегодняшний день выполнены малярно-штукатурные работы, укладка приточного покрытия, заменены 100% подъездных оконных блоков, восстановлено покрытие перил. Осталось заменить почтовые ящики и выполнить устройство оконных откосов», — рассказал заместитель генерального директора управляющей компании Роман Осипов.

В доме № 25 по улице Ушакова в рабочем поселке Некрасовский работы только предстоит начать. В подъезде поменяют окна, провода уберут в противопожарные короба, заменят почтовые ящики и освежат покрытие стен.

«Подъезд делается по программе губернатора Подмосковья, в нем планируется поменять все: и освещение, и окна, и двери. Двери заказаны, окна только сегодня разгрузили, в течение недели они будут установлены. Ремонт в данном подъезде начался 26 сентября, планируется его полное завершение под сдачу до 1 ноября», — сообщил заместитель генерального директора подрядной организации Олег Концевич.

В Дмитровском округе насчитывается почти четыре тысячи подъездов. С 2019 года отремонтирована четверть из них.

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