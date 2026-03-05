Около 80 нестационарных торговых объектов демонтируют в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжается работа по приведению в порядок нестационарной торговли. Очередной незаконный объект демонтировали 3 марта на Сенежском проспекте, всего в этом году планируют убрать около 80 точек.

Поводом для принудительного сноса служат нарушения условий договоров: самовольная смена специализации торговой точки и незаконная сдача площадей в субаренду. Процедура начинается с направления собственнику официального предписания об устранении нарушений. Если владелец игнорирует требования, объект сносят силами подрядчика, а понесенные расходы взыскивают через суд.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик подчеркнул: «Мы ведем ежедневный мониторинг всей территории муниципалитета, чтобы оперативно выявлять нарушителей. Основная цель — не просто демонтировать павильон, а привести торговлю в соответствие с едиными стандартами и нормами закона. За 2025 год устранили 49 точек в округе».

Всего в 2026 году в Солнечногорске запланирован демонтаж порядка 80 нестационарных торговых объектов. Десять из них уже снесены.