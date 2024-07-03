Около 80 медалистов наградили на выпускном балу в Реутове

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

В Реутове прошел выпускной бал. Обучение в этом году закончили 339 школьников, из них 79 ребят получили серебряные и золотые медали.

Поздравления за особые успехи в учебе от главы городского округа Реутов Филиппа Науменко на выпускном балу принимали 46 золотых и 33 серебряных медалиста.

«Вы достойны этого знака отличия. Я уверен, что вы сможете достичь еще больших высот», — сказал Филипп Науменко.

Поблагодарить выпускников за их вклад в достижения округа также пришли представители администрации и духовенства.

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