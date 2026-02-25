Около 80 лыжников приняли участие в первенстве Солнечногорска

На озере Сенеж прошло первенство городского округа Солнечногорск по лыжным гонкам, посвященное Дню защитника Отечества. В спортивном мероприятии приняли участие примерно 80 спортсменов разного уровня подготовки — от начинающих до опытных лыжников.

Участники соревновались на дистанциях 3, 5, 10, 15 и 20 километров, которые распределялись в зависимости от возраста и квалификации. Перед стартом бегуны зарегистрировались, прошли технический осмотр и сделали разминку, чтобы ознакомиться с трассой.

«Вышло солнышко, трасса хорошая, катит хорошо, мне понравилась. Я проезжаю дистанцию 15 км. Кататься на лыжах начал лет в 10. Отлично замотивирован, нет волнения», — поделился впечатлениями лыжник Даниил Лекомцев.

Соревнования начались с забегов среди детей 2016 года рождения и младше. Самую маленькую участницу 2022 года наградили специальной медалью. Позже на трассу вышли юноши и девушки из возрастных групп 2014—2015, 2012—2013, 2010—2011 и 2008–2009 годов рождения. Для мужчин и женщин 1967–2007 годов, а также ветеранов спорта 1966 года рождения и старше была предусмотрена самая длинная дистанция.

«Соревнования подарили массу приятных эмоций. В этот день сошлось все: солнечная безветренная погода, накатанная трасса, праздничное настроение. Благодарю спортивную школу № 2 и Центр физической культуры и массового спорта „Солнечногорье“ за прекрасную организацию, музыкальное и медицинское сопровождение, и всех наших спортсменов — за волю к победе и самосовершенствованию», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По итогам состязаний победители и призеры в каждой категории получили медали и грамоты. Закрытие лыжного сезона в Солнечногорске планируется на первую половину марта 2026 года.