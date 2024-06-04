Около 80 литераторов встретились на творческом семинаре в Воскресенске

В Воскресенске состоялся творческий семинар литературных объединений Подмосковья. Участие в нем приняли около 80 литераторов из 15 городских округов.

Традиционный творческий семинар литературных объединений Подмосковья состоялся в Воскресенской библиотеке. Обменяться опытом, пообщаться, обсудить профильные темы в секциях приехали около 80 представителей литературных объединений из 15 городских округов Московской области.

Участники представили свои произведения для обсуждения с коллегами и экспертной оценки в двух секциях: «Проза» и «Поэзия». Открыл семинар заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель Воскресенского ЛИТО «Радуга» им. И. И. Лажечникова Виктор Лысенков. Также с приветственными словами к участникам семинара обратились председатель правления Московской областной организации Союза писателей России, академик Российской академии естественных наук, доктор философских наук Сергей Антипов и начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

Подмосковные литераторы отметили высокий уровень организации мероприятия, а также высоко оценили взаимосвязь и сотрудничество управления культуры округа и Воскресенского ЛИТО «Радуга». Каждый участник семинара посетил достопримечательности Воскресенска — экскурсия стала частью программы события.

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