Около 80 кубометров отходов собрали на экоакциях в 5 городах Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье провели серию экологических акций, охвативших сразу пять городов: Быково, Раменское, Пушкино, Щелково и Королев. Итогом совместной работы активистов и неравнодушных жителей стало внушительное поступление вторсырья в экоцентр «Приемочная № 1».

Общий объем собранных полезных фракций достиг примерно 80 кубометров — это десятки мешков пластика, макулатуры, стекла и алюминия, которые уже готовятся обрести новую жизнь.

Как неоднократно подчеркивал глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, с каждым месяцем ряды инициативных жителей, готовых не просто переживать за природу, а действовать, пополняются.

Ключевым звеном в цепи устойчивого развития остается просвещение — работу проводят как с детьми, так и со взрослыми.

Сотрудники центра тщательно калибруют и очищают вторсырье, чтобы вскоре отправить его на заводы, где из вчерашних упаковок и газет получатся новые полезные вещи.

Наибольшую активность проявили жители Пушкино, собравшие 26 кубометров, следом идет Щелково с 20 кубометрами, Раменское и Быково сообщили о 15 и 16 кубометрах соответственно, а в рамках акции на проспекте Макаренко в Королеве удалось собрать еще два кубометра.

«Приемочная № 1» зарекомендовала себя как надежный партнер подобных экоинициатив, системно взаимодействуя с множеством волонтерских движений по всему Подмосковью.

Двери экоцентра открыты для каждого ежедневно с 8:00 до 21:00 по адресу: Королев, Калининградская, 5. Вторсырье принимают без предварительной записи.