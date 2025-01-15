Около 80% дорог очистили в Ленинском округе после снегопада

В Ленинском округе прошел значительный снегопад. На данный момент завершается расчистка тротуаров и дорог. Работы выполнены на 80%, при этом проезжая часть с асфальтовым покрытием очищена полностью.

Сейчас бригады посыпают тротуары противогололедной смесью.

«На сегодняшний день на уборке дорог задействованы 37 единиц техники и 72 сотрудника муниципального предприятия „Дорсервис“. В соответствии с нормативами, дорожная сеть должна быть полностью очищена от последствий снегопада в течение трех суток, однако по состоянию на 15 января все муниципальные дороги с асфальтовым покрытием уже обработаны», — сказал директор «Дорсервиса» Антон Колесников.

Этому поспособствовали качественная работа сотрудников и таяние снега. Уборку проводят как вручную, так и с помощью специализированной техники.

Согласно нормативам, дорожные службы в первую очередь уделяют внимание опасным участкам и улицам, по которым следует общественный транспорт. Также в приоритетном порядке — остановки, подходы и подъезды к социальным объектам.

Отметим, протяженность муниципальной дорожной сети Ленинского городского округа — 306 километров. С начала зимы вывезено 2300 кубометров снега.