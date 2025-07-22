Около 80 домов в деревне Рыльково подключат к газу по социальной программе

В деревне Рыльково в Можайском округе построили газопровод протяженностью более трех километров. Уже в августе местные жители смогут подключить свои дома к голубому топливу, подав заявку на участие в программе социальной газификации.

В населенном пункте находятся 80 домовладений.

Для включения в программу населенные пункты должны соответствовать установленным критериям: наличие не менее 30 зарегистрированных жителей и капитальные затраты на одного человека не выше 450 тысяч рублей. Заявки на рассмотрение необходимо направлять в Министерство энергетики Московской области.

«Мособлгаз» предлагает жителям удобный комплексный договор, включающий все необходимые этапы: проектирование трассы газопровода, строительно-монтажные работы на участке, техническое обслуживание оборудования и поставку газа.

Для льготных категорий доступна дополнительная поддержка — бесплатное проведение работ внутри участка и предоставление техники на сумму до 80 тысяч рублей. Заявления на льготные условия принимают через региональный портал госуслуг.

Проект реализуют в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».