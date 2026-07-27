Около 80 детей из Можайского округа получили путевки в летние лагеря

Поддержка семей участников специальной военной операции в Можайском муниципальном округе вышла на новый уровень. Около 80 детей получили возможность отдохнуть по бесплатным социальным путевкам в оздоровительных лагерях Подмосковья.

В этом году в регионе для детей участников СВО организованы специальные смены — не только в уже зарекомендовавшем себя лагере «Литвиново», но и на новых площадках. Там принимают не только детей действующих участников СВО, но и ребят из семей раненых, погибших бойцов, а также ветеранов боевых действий.

Дети из Можайского округа также отдыхают в лагерях «Имени 28 Героев Панфиловцев» и «Каралловец». Последняя в этом сезоне смена закончится 14 августа. Кроме того, еще 15 детей отправились в лагерь «Медвежонок» в Краснодарском крае.

Начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова отметила, что путевки стали для детей хорошей возможностью отдохнуть на каникулах, провести время со сверстниками и открыть для себя новые места.