Около 80 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

Около 80 аукционов по земельно-имущественным торгам прошло в Московской области в период с 9 по 13 декабря. В торгах приняли участие 248 кандидатов, в результате чего среднее количество участников на один лот составило 3,2 человека.

Для более детального ознакомления с информацией о выставленных на торги объектах жители региона могут посетить региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ, где легко найти подходящий участок для загородной жизни или помещение для бизнеса.

Кроме того, в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике регулярно публикуются актуальные лоты, информация о проводимых торгах в Подмосковье, а также инструкции о том, как найти имущество и земельные участки, выставленные на аукционы, и как подать заявку на участие в них.