Около 8 тысяч урн отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С начала года во дворах и на общественных пространствах Подмосковья отремонтировали около восьми тысяч урн. Больше всего работ провели в Балашихе, Раменском и Серпухове.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, в Балашихе отремонтировали 575 урн, в Раменском — 418, а Серпухове — 408.

«Урны являются неотъемлемой частью благоустройства дворов, обеспечивая удобство и порядок для жителей. Однако со временем они подвергаются износу и повреждениям, что требует оперативного ремонта», — отметили в ведомстве.

За своевременностью ремонта урн во дворах следят инспекторы министерства.

Жителям напомнили, что при выявлении поломок и других дефектов необходимо обратиться в управляющую компанию.