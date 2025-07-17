Около 8 тысяч человек посетили в выходные набережную реки Синичка в Красногорске

Минувшие выходные для Подмосковья выдались действительно жаркими — столбик термометра поднялся до отметки в 36 градусов. Спасение от летнего зноя люди искали у водоемов.

Набережную реки Синичка посетили 8 тысяч человек, причем не только из Красногорска. Локация прекрасно подходит для любого вида отдыха. Здесь и в теннис настольный можно сыграть, и йогой заняться, и на сапах поплавать. А еще — посоревноваться в волейболе, прокатиться на велосипеде и даже порыбачить. На территории установлены теневые навесы и удобные шезлонги. Берег — пологий и безопасный.