Около 8 тысяч человек посетили в выходные набережную реки Синичка в Красногорске

Минувшие выходные для Подмосковья выдались действительно жаркими — столбик термометра поднялся до отметки в 36 градусов. Спасение от летнего зноя люди искали у водоемов.
Набережную реки Синичка посетили 8 тысяч человек, причем не только из Красногорска. Локация прекрасно подходит для любого вида отдыха. Здесь и в теннис настольный можно сыграть, и йогой заняться, и на сапах поплавать. А еще — посоревноваться в волейболе, прокатиться на велосипеде и даже порыбачить. На территории установлены теневые навесы и удобные шезлонги. Берег — пологий и безопасный.
За порядком в зоне отдыха следят спасатели, дежурит охрана, причем круглосуточно. По прогнозам синоптиков, температурных рекордов июль ставить не планирует. Однако набережная реки Синичка прекрасна в любую погоду и всегда ждет отдыхающих.
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