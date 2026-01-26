Около 8 тысяч человек посетили праздники ко Дню студента в парках Подмосковья

В воскресенье, 25 января, зоны отдыха по всему Подмосковью стали площадками для проведения большого праздника — «Зачетного парка». Мероприятие посвятили Дню студента.

В региональном Министерстве культуры и туризма отметили, что гостями праздника стали около восьми тысяч человек.

Посетители парков участвовали в спортивных состязаниях на льду, танцевали на дискотеках, проходили квесты и испытывали удачу в интерактивной программе «Счастливый билет». Для праздничных фотографий работали тематические фотозоны «Студенческий стиль».

В парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском округа программа началась с концерта и массового флешмоба, а главными активностями стали квест «Битва старост» и турнир по мини-футболу.

В коломенском парке Мира гости катались на коньках и соревновались в командном лазертаге, а завершился день праздничным концертом.

В парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе прошел танцевальный марафон, игры в мини-футбол и дружеские состязания на катке. Также там можно было узнать больше о местных традициях на специальных «Абрамцевских самоварных станциях».

Центральный парк в Лобне предложил гостям потанцевать на ледовой дискотеке, принять участие в спортивных состязаниях и интерактиве «Счастливый билет». Также посетители играли в интеллектуальную игру и учились изготавливать сувенирные значки на мастер-классе.

Парк имени В. Талалихина в Подольске организовал мастер-класс по фигурному катанию и беспроигрышную лотерею «Тяните билет». Завершился праздник у костра на мероприятии «Вечер уличных историй».