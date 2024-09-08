Около 8% избирателей Реутова воспользовались электронной формой голосования

В Реутове продолжается активное голосование за кандидатов в городской Совет депутатов с использованием дистанционного электронного голосования. На данный момент более 4,5 тысяч человек уже отдали свои голоса через эту платформу.

Юлия Дюбкина, одна из участниц голосования, отметила удобство процесса, проголосовав прямо с рабочего места. Она заранее зарегистрировалась на портале ДЭГ в августе, и сам процесс занял у нее не более минуты.

«Кто-то переживает из-за идентификации через Госуслуги, но для меня это показатель защищенности системы», — поделилась Юлия. Она уверена, что ее голос будет учтен корректно, а личные данные останутся конфиденциальными.

Отметим, что по состоянию на 15:00 8 сентября, 84% зарегистрировавшихся реутовчан уже воспользовались возможностью проголосовать онлайн.

Напомним, что электронное голосование является одной из трех доступных форм участия в выборах для жителей наукограда, наряду с традиционным голосованием на участках и на дому. Для участия в ДЭГ избиратели должны были зарегистрироваться на платформе до 4 сентября включительно.

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