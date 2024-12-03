Около 7,3 тысячи человек посетили катки в Подмосковье 1 декабря

Около 7,3 тысячи человек посетили катки с искусственным льдом в Подмосковье 1 декабря. На них открыли прокаты инвентаря, теплые раздевалки и организовали музыкальное сопровождение.

Катки с искусственным льдом открыли в Подмосковье 1 декабря. В первый день зимы их посетили 7,3 тысячи человек.

Самым популярным стал каток в Центральном парке Пушкино. На нем побывали около 580 человек. Еще свыше 560 покатались на коньках в «Елочках» в Домодедове и 510 человек — в Наташинском парке в Люберцах.

По словам министра благоустройства Подмосковья, заместителя председателя правительства региона Михаила Хайкина, для жителей создали все комфортные условия.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — отметил он.

Всего в декабре планируют открыть 37 искусственных катков, в том числе восемь новых. На них организуют прокат, праздничную подсветку и качественный лед.