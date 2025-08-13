Около 71 миллиарда рублей заработали предприятия Истры за полгода

Эти показатели на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Только пищевой продукции предприятия округа отгрузили на 32 миллиарда рублей.

Помимо роста доходов, предприятия муниципального округа значительно увеличили производство продукции. В топ отраслей по темпу роста вошли: производство электрического оборудования — 177,2%; производство резиновых и пластмассовых изделий — 122,4%; и пищевая промышленность — 115,6%.

Напомним в муниципальном округе Истра реализуются меры поддержки для предпринимателей. Уточнить информацию, а также задать вопросы в сфере развития бизнеса можно в Telegram-канале «Истра МСП». Также можно обратиться в отдел развития предпринимательства администрации муниципального округа Истра для получения индивидуальных консультаций по телефону: 8(495)994-85-55 (352, 416) или по электронной почте: VinchugovaVP@mosreg.ru.