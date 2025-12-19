Около 700 тысяч тонн сырого молока произвели в Подмосковье с начала года

Подмосковье продолжает наращивать производство молочной продукции и демонстрирует впечатляющие результаты. По итогам 2025 года валовое производство сырого молока в регионе достигнет около 700 тысяч тонн.

Продуктивность коров тоже на высоте: в среднем одно животное в сельскохозяйственных организациях дает свыше девяти тысяч килограммов молока, а в лучших племенных хозяйствах этот показатель превышает за 10 тысяч.

Лидерство по объемам производства уверенно удерживают несколько крупных предприятий. В топ-5, согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, вошли «Ступинская Нива», племенной завод «Пойма» в Луховицах, «Повадино» в Домодедове, «Агрофирма „Сосновка“» в Коломне и компания «Мясо-Молоко Ресурс» в Серебряных Прудах.

В Подмосковье сейчас 170 тысяч голов крупного рогатого скота, причем более 78,2 тысячи — это дойные коровы.

Сейчас в регионе реализуют 13 масштабных инвестиционных проектов. Их завершат до 2030 года. После выхода на полную мощность новых ферм дойное стадо региона составит 37,4 тысячи голов. Это позволит нарастить ежегодное производство молока на 427,3 тысячи тонн.

Проект «Ферма будущего», который в период с 2027 по 2030 год реализует агрохолдинг «Зеленая Долина», станет самым масштабным.

Это будет экосистема, включающая строительство четырех молочно-товарных ферм более чем на 50 тысяч мест. Планируется, что комплекс будет давать до 230 тысяч тонн молока ежегодно.

Уже в 2026 году в Московской области откроют несколько новых производств. Речь идет о молочно-товарной ферме СП «Нива» в Серебряных Прудах на три тысячи коров с планом по производству 32 тысяч тонн молока в год.

Кроме того, планируется расширение завода «Повадино» в Домодедове, где поголовье дойного стада увеличат на 1,2 тысячи голов, а производство — на 12 тысяч тонн. Также откроют предприятие «Елгозино» в Клину.

В ведомстве уточнили, что развитию молочной отрасли содействуют современные технологии. Ключевыми стали метод геномной селекци и умные ошейники.