Около 700 семиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по математике

Около 700 семиклассников из 32 подмосковных школ, участвующих в проекте «Математические классы Подмосковья», написали региональную диагностическую работу по математике. В Минобразования региона отметили, что ее цель — оценка освоения программы в соответствии с ФГОС.

Школьники выполнили семь заданий: пять базового и два повышенного уровня сложности. С помощью диагностической работы у семиклассников проверили навыки деления с остатком, решения уравнений, вычисления процентов и нахождения площадей. На выполнение отводилось 45 минут.

Работа считается успешной, если школьник набирает пять и более баллов из 19. Результаты будут известны до 2 октября 2024 года, а в марте 2025 состоится вторая диагностика.

«Сравнительный анализ результатов позволит оценить эффективность принятых управленческих и методических решений в школах-участницах проекта», — отметили в пресс-службе ведомства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».