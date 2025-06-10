Около 700 детей отдохнут в лагерях при школах в Реутове

С 9 июня по 9 июля в шести дневных лагерях, организованных на базе городских школ, бесплатно отдохнут 689 детей, проживающих в Реутове, за счет средств муниципального бюджета. Впервые для детей с ограниченными возможностями здоровья будет проведена отдельная смена в филиале школы № 4 «Лучик».

Родительская плата за участие сохранится на уровне прошлого года — 4520 рублей, при этом питание детей полностью финансируется из городского бюджета. Для детей участников специальной военной операции отдых в школьных лагерях предоставляется бесплатно. Лагеря будут тематическими и профильными: дети узнают больше о правилах дорожного движения, а также познакомятся с основами педагогики и психологии.

Кроме того, 251 ребенок из Реутова отправится отдыхать в загородные лагеря Московской области. Поездки организованы в формате 21-дневных смен с транспортировкой на комфортабельных автобусах из центра города. Количество путёвок для детей участников спецоперации увеличено с 27 в прошлом году до 53 в этом, при этом 11 ребят посетят оздоровительный лагерь в Краснодарском крае.