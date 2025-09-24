Около 700 человек посетили патриотический урок в Физтех-лицее Капицы

Ежегодный областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья» прошел в технопарке Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Мероприятие посвятили 80-летию Победы. Его посетили около 700 подростков, учителей и руководителей школ.

Как рассказали в региональном Минобразования, урок прошел в театрализованном формате. Ребята увидели постановку о событиях Великой Отечественной войны и вспомнили о подвигах советских бойцов, партизан и тружеников тыла. В завершении участникам подарили книги «Защитники Отечества».

«Не случайно подвижники благочестия призывают своих чад спешить творить добро. Это и есть проявление нашей внутренней любви. Поэтому мне хочется сегодня поздравить вас с началом учебного года и пожелать всем спешить творить добро», — отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Уроки проводят в Подмосковье при поддержке Русской Православной Церкви с 2003 года.