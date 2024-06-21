Около 70 вопросов решили на выездной встрече администрации Солнечногорска с жителями

Очередной выездной прием администрации прошел в Солнечногорске на площадке Ржавской школы. Жители разобрали с профильными специалистами 69 вопросов по разным темам.

На вопросы жителей территориального управления Ржавки-Менделеево ответили первый заместитель главы округа Александр Мамлай, депутат местного совета Ольга Гончар и заместители руководителя муниципалитета по профильным направлениям.

Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог и транспортного сообщения. Также жителей интересовало, как идут работы на инженерных объектах в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«На этот раз к нам на встречу пришли 39 жителей, всего рассмотрели 69 вопросов. В числе актуальных вопросов от жителей — это подготовка к предстоящему отопительному сезону. Договорились, что в течение недели проведем дополнительную встречу совместно с представителями „Газпром теплоэнерго“, чтобы довести более актуальную информацию по работам и срокам их завершения на объектах ЖКХ», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа. Также ежемесячно проходит встреча жителей главой округа — записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47, а также через электронную почту: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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