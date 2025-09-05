Около 70 цоколей зданий отремонтировали в Истре за лето

Этим летом в округе проводили работы по приведению в порядок элементов зданий общей площадью свыше 5570 квадратных метров. Ремонт цоколей предотвращает разрушение от сырости и продлевает срок эксплуатации домов.

Коммунальные службы выполнили работы в 13 населенных пунктах, включая Дедовск, Рождествено, Павловскую Слободу, Глебовский, Кострово, Онуфриево, Новопетровское и другие. Специалистов отремонтировали и окрасили 3297 квадратных метров цоколя в 34 многоквартирных домах.

Кроме того, они восстановили 1062 квадратных метров отмостки — это водонепроницаемое покрытие вокруг здания.

Работы ведут и сейчас. За первую неделю сентября сотрудники компании «Истринская теплосеть» приступили к ремонтам в самой Истре и уже отремонтировали 813 квадратных метров цоколя в 11 домах и 402 квадратных метров отмостки в девяти домах. Сейчас они приводят в порядок отмостки у дома № 2 на улице Ленина и цоколь у дома № 16 на Первомайской улице.