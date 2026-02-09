Около 70 спортсменов вышли на старт лыжных гонок в Волоколамске

7 февраля на городском стадионе в Волоколамске прошли открытые лыжные соревнования. В них приняли участие юные спортсмены из Волоколамского, Рузского округов и муниципального округа Шаховская.

Участников разделили на три возрастные группы, для которых подготовили дистанции в 400, 800 и 1400 метров. Сначала лыжники прошли квалификационные заезды, по итогам которых в финалы вышли по шесть лучших в каждой категории.

По итогам гонок определили победителей и призеров. Среди самых юных участниц (2016–2018 гг. р.) первой стала Екатерина Петрова, среди юношей этой же возрастной группы лучшим был Марк Крауш. В категории 2013–2015 гг. р. победу одержали Есения Аврамова и Евгений Плескунов. Среди старших спортсменок (2012 г. р. и старше) первой финишировала Варвара Мальцева, а среди юношей — Михаил Варфаламеев.

Всех призеров отметили грамотами и медалями. На трибунах спортсменов активно поддерживали родители, тренеры и болельщики.