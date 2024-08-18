Около 70 школьников посетят лагерь для трудных подростков в Коломне

Благодаря Фонду президентских грантов на территории городского округа Коломна откроют лагерь для трудных подростков. Он примет порядка 70 ребят из семей социальной зоны риска.

Общественная благотворительная организация «Домострой» запустила новый проект «Коломенская дружина». Участниками станут дети из неблагополучных семей. Опытные наставники обучат школьников по программе духовно-нравственного и физического воспитания в традициях и ценностях русской культуры.

Она рассчитана на учебный год: с сентября по май подростки пройдут уроки личностного развития с психологом, укрепят физическую и духовную силу в секции единоборств и спортивных игр. Также ребят познакомят с пешим и водным туризмом, обучат основам альпинизма. Школьники отправятся в настоящие экспедиции.

Более 15 лет «Домострой» работает с коломенской молодежью. Сотрудники общественной организации создали также военно-патриотический клуб «Пересвет» и летний «Партизанский лагерь» для мальчиков.

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