Около 70 профильных классов откроют в школах Подольска в 2025 году

В 2025-2026 учебном году в школах городского округа Подольск откроются 68 профильных предпрофессиональных десятых классов. Самым востребованным направлением является предпринимательство, таких будет 22.

Планируется усиление профильного образования в Подольске. С начала нового учебного года во всех школах будут открыты математические классы. Еще в 14 ребята будут углубленно изучать информационные технологии. Набирают популярность инженерные классы, они созданы на базе 12 школ.

Будущих журналистов познакомят с профессией в семи профильных классах. Основам медицины школьников научат в шести профильных классах. Также появятся три агротехнологических направления, а также по два кадетских и психолого-педагогических.

Всего 1 сентября за парты в подольских школах сядут 1 800 десятиклассников. В образовательных учреждениях округа также реализуется масштабная программа развития талантливой молодежи. Стартовал проект по созданию специализированных групп подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников.