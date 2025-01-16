Около 70 пар поженились в МФЦ в Шатуре в 2024 году

Заключить брак с недавнего времени можно и в многофункциональных центрах. Вместо пышных торжеств некоторые молодожены Шатуры выбирают скромную регистрацию.

Так, на днях обменялись кольцами и получили свидетельство о браке прямо у окна ЗАГС в многофункциональном центре Шатуры Олеся и Игорь из поселка Туголесский Бор.

По статистике окружного отдела ЗАГС министерства социального развития Подмосковья, около 70 пар воспользовались услугой регистрации брака и узаконили свои отношения в шатурском МФЦ в 2024 году.

В многофункциональных центрах муниципалитета жители могут получить широкий спектр услуг. В МФЦ Шатуры на Спортивной улице функционируют 11 универсальных окон. Посетители могут подать заявления самостоятельно или воспользоваться помощью консультанта.

В офисе центра «Мои документы» находятся также окна БТИ и кабинет для онлайн консультаций по вопросам соцзащиты.