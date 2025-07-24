Около 70 канализационных колодцев восстановили в Подмосковье за месяц

Сотрудники «Мособлводоканала» отремонтировали и восстановили 69 водопроводных и канализационных колодцев за месяц. Работы провели в шести округах Подмосковья.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, 25 колодцев отремонтировали в Электростали, 19 — в Шатуре, 11 — в Орехово-Зуеве, 10 — в Богородском округе, по два — в Павловском Посаде и Лосино-Петровском.

Работы позволили повысить безопасность использования сетей и защитить коммуникации от незаконного проникновения. Специалисты усилили конструкции стенок, восстановили их герметичность, обновили крышки и люки и очистили внутренне пространство колодцев.

«Восстановленные колодцы обеспечивают доступ к ключевым узлам сетей водоснабжения и канализации, что позволяет оперативно проводить ремонтные работы и их техническое обслуживание», — отметили в министерстве.

При проведении ремонта использовалась спецтехника: экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.